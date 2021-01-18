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Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

18.01.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da enerji nakil hatları kablo hırsızlığına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile JASAT timleri tarafından Samsun'un yanı sıra Diyarbakır, Antalya ve Bursa'da belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Enerji nakil hatları kablosu hırsızlığına yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılarla 4 bin metre bakır telefon kablosu, 13 cep telefonu, 20 SIM kart, flaş bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.

Şüphelilerin Samsun, Adıyaman, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da enerji nakil hatlarından kablo çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları iddia edildi.

Çalınan kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenilirken örgütlü şekilde hırsızlık yapan şüphelilerin daha çok yapımı süren cezaevi ve TOKİ inşaatlarını hedef seçtikleri belirlendi.

Zanlıların sorgu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (AA)

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