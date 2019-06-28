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Samsun merkezli change operasyonuna 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 16:25 | Son Güncelleme

Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Ordu illerini kapsayan change oto operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9’u mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri 2018-2019 yıllarında değişik illerde bulunan yediemin otoparkların usulsüz olarak boşaltma işlerini yapan, Samsun’dan boşaltılan araçları teslim alarak parçalayıp, change yapan, bu araçları piyasaya satan şahıslarla ilgili 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ordu ve Aydın illerinde çok sayıda adrese ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda 17 kişi "oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, suç eşyasının satın alınması, güveni kötüye kullanma, suç delillerini yok etme ve gizleme, değiştirme, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarından gözaltına alındı.

Samsun merkezli change operasyonuna 9 tutuklama

Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Aydın ve Ordu illerini kapsayan change oto operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9’u mahkemece tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri 2018-2019 yıllarında değişik illerde bulunan yediemin otoparkların usulsüz olarak boşaltma işlerini yapan, Samsun’dan boşaltılan araçları teslim alarak parçalayıp, change yapan, bu araçları piyasaya satan şahıslarla ilgili 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Tekirdağ, Ordu ve Aydın illerinde çok sayıda adrese ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 kişi "oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, suç eşyasının satın alınması, güveni kötüye kullanma, suç delillerini yok etme ve gizleme, değiştirme, örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak" suçlarından gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet kamyon ve 1 adet otomobilin çalınması ve 5 aracın change yapılarak resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alınması suçlarının aydınlatıldığı öğrenildi.
Operasyonda hacizli ve yakalaması bulunan 16 araç, 3 araç motoru ve 1 adet change yapılmış otomobil ele geçirildi. Kiralık çok sayıda aracın satılıp parçalandıktan sonra polise çalıntı ihbarı ortaya çıktı.
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 14 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 9 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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