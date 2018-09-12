Samsun merkezli FETÖ operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş öğretmenler, mezun öğrenciler, örgüte ait kurumlarda ve özel sektörde çalışan 6 kişiden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ekipler, dün FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Kahramanmaraş, Erzurum, Ordu ve Yozgat'ta operasyon gerçekleştirmiş, bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen 6 zanlı gözaltına alınmıştı.
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