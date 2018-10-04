Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

SAMSUN, (DHA) -SAMSUN merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 12 asker gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli'de operasyon düzenledi.
Mahrem imamlarla ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 11 asker ile meslekten istifa eden 1 asker gözaltına alındı. Aramalarda bazı belge ve dijital verilere el konuldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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