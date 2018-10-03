Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu FETÖ/PDY'ye yönelik olarak operasyon düzenlendi. Samsun kent merkezi, Bafra ilçesi Sinop ve Kars'ta gerçekleştirilen baskınlarda daha önce örgüte bağlı kurumlarda çalıştıkları belirlenen 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi. Şüpheliler Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
FOTOĞRAFLI
Yaşlı çift havuz başında 'uygunsuz halde' görüntülendi!
Kıbrıs'ı karıştıran kavga! Meclis Başkanı sarhoş dolaşıyor
İlber Ortaylı bakanlık danışmanı oldu!
Ankara'nın Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut takım elbiseyle kaplıca havuzuna girdi
Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum