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Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:48 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu FETÖ/PDY'ye yönelik olarak operasyon düzenlendi. Samsun kent merkezi, Bafra ilçesi Sinop ve Kars'ta gerçekleştirilen baskınlarda daha önce örgüte bağlı kurumlarda çalıştıkları belirlenen 5'i kadın 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' bulunduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları iddia edildi. Şüpheliler Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

FOTOĞRAFLI

Samsun merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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