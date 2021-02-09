Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha adliyeye sevk edildi

Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden çıkan çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 1’i emekli binbaşı, 2’si astsubay ve 8’i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 ise dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlana 2 askeri okul öğrencisi daha Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 askeri okul öğrencisinin ise polisteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

