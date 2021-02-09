HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha serbest bırakıldı

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 2 kişi daha serbest bırakıldı

09.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi daha mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütün mahrem askeri imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve HTS raporları tamamlanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 gün önce sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinden çıkan çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.
Polisteki sorguları tamamlanan 1 kişi ifadesi alındıktan sonra savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 1’i emekli binbaşı, 2’si astsubay ve 8’i kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 ise dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlana 2 askeri okul öğrencisi daha Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 askeri okul öğrencisinin ise polisteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Fuhuş pazarlığı yaptığı kişinin 7 bin lirasını çaldı

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Bir kez daha şaşırdılar: Geldiği gibi gizemli şekilde kayboldu

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı! Tarih verdi

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Makam odasındaki görüntü olay oldu!

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Yine durmadı! Göğüslerine bant çekti ve sordu...

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

Göğüs ucu belli olunca... Olay oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

21 TIR dolusu içkiyle 40 milyonluk KDV ve ÖTV vurgunu

Yer: Aydın! ATM'de mide bulandıran hareket

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Selçuk Özdağ'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

7 kişi tarafından feci şekilde dövülmüştü! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

Bolu'ya 10 metrelik bozayı heykeli yapılacak! Belediye Başkanı Özcan'dan tepkilere yanıt

15 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunun detayları ortaya çıktı

15 ilde düzenlenen Vefa operasyonunun detayları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.