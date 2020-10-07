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Samsun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21’e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 12:27 | Son Güncelleme

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerin sayısı 21’e çıktı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde eski polislere yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan eski polislerin sayısı 21’e çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KHK ile meslekten ihraç edilen ve farklı rütbelerde olan eski emniyet mensubu şahıslara yönelik Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda adreslerinde olmadıkları tespit edilen 5 eski polis daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21’e çıkmış odu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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