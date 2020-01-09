HABER
  4. Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha adliyede

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha adliyede

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, üç gün önce düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan biri emniyetten salıverilmiş, 10'u dün çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 4 şüpheli daha adliyede

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
(Özel) Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Sibel Ünli’yi ölümsüzleştirmek için portresini yaptı(Özel) Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Sibel Ünli’yi ölümsüzleştirmek için portresini yaptı
Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü! Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesör soruşturması FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Samsun Terörle Mücadele Şubesi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hac kurası sonuçları 2020! Hac kurası sonuçları açıklandı mı? (2020 Hac kura sonuçları sorgulama ekranı)

Hac kurası başladı!

Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!

Belediye işçileri nesli tükenmek üzere olan ‘puhu baykuşu’ buldu

İşçiler buldu! Nesli tükenmek üzere

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB, 9 milyon litre yağlı süt alacak

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.