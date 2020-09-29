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  4. Samsun merkezli FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Samsun merkezli FETÖ’nün mahrem asker yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “mahrem askeri yapılması” içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun merkezli toplam 9 ili kapsayan FETÖ/PDY’nin ’mahrem askeri yapılması’na yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün “mahrem askeri yapılması” içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Iğdır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Sinop illerini kapsayan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili operasyonel çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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