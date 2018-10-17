Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Sivas, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu ve Mersin'de operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgüte ait kapatılan kurumlarda öğretmenlik yapan 2'si kadın 9 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların Bank Asya'da hesapları bulunduğu, dernek üyesi oldukları ve Zaman gazetesi protestolarına katıldıkları öğrenildi.
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