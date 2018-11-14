Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, örgütün kapatılan müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu öne sürülen şüpheliler, Samsun'un Çarşamba ilçesi ile İstanbul ve Ankara'da dün gözaltına alınmıştı.
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