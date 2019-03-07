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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Ordu ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden E.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun merkezli operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'da katılım hesabı bulunduğu iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen A.T. ve D.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

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