HABER

Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dün düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli Yılda sadece 2 kez çıkıyor! Altından daha kıymetli
MSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasıMSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası
Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)Yüzlerce balon balığı ağa takıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

En Çok Okunan Haberler

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

Sosyal medyayı salladı: Her gün yemek için 2 bin kişi geliyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP paylaştı! Devlet Bahçeli'den yeni fotoğraflar

MHP paylaştı! Bahçeli'den dikkat çeken fotoğraf

Barış Pınarı Harekatı'nda 10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

10 köy daha teröristlerden kurtarıldı

Son dakika! Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in sınır ilçelerinde eğitime 2 gün ara!

Son dakika! Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme

Son dakika: Mardin’de 156 okul 2 gün tatil edildi

Mardin’de 156 okul 2 gün tatil edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.