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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Operasyonda ByLock kullanıcısı 8 zanlı gözaltına alındı

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda meslekten ihraç edilen eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen zanlılar, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY gözaltı operasyon Samsun

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