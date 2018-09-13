Samsun merkezli ruhsatsız silah operasyonu

Samsun merkezli iki ilde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 8'i savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, iki gün önce Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslerde yaptıkları aramada çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirmiş, operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

