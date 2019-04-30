Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Samsun merkezli suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, "nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, yasa dışı bahis oynatmak, uyuşturucu madde ticareti ve temin etmek" suçlarına yönelik Samsun'un İlkadım ve Bafra ilçeleri ile İstanbul ve Antalya illerinde operasyon düzenledi.

Söz konusu ilçeler ve illerde eş zamanlı olarak 19 adrese yapılan operasyona 210 polis katıldı.

Operasyon kapsamında aralarında örgüt elebaşı Eyüp A'nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pala, 58 mermi ile farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

