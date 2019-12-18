HABER

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltında

Samsun ve Eskişehir'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Yasa dışı bahiste para transferlerine aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin Samsun'un Bafra ilçesi ile Eskişehir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.A, U.T, M.B, R.O, U.Ö. ve F.O. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 42 tabanca fişeği, 3 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 20 banka kartı, hard
disk, 2 flash bellek, 3 hafıza kartı ile not defterleri ele geçirildi.

PARTNERMahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'Mahkeme salonu buz kesti! 'Karım sekiz adamla...'
Ellerinin hamuruyla İstanbul trafiğine meydan okuyorlarEllerinin hamuruyla İstanbul trafiğine meydan okuyorlar
Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi gözyaşı döktüCinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi gözyaşı döktü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yasa dışı bahis

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'daki arama çalışmalarında bir ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında bir ceset bulundu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon!

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik çetesine yönelik operasyon

Harekete geçildi! Tefecilik, yağma, tehdit...

Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.