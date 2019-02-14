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Samsun millet bahçesinin ihalesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından Samsun’da bulunan eski 19 Mayıs Stadı’nın yerine 100 bin 865 metrekarelik alanda yapılacak Samsun millet bahçesinin ihalesi gerçekleşti.

Samsun millet bahçesinin ihalesi yapıldı

SAMSUN (DHA) - TOKİ tarafından Samsun’da bulunan eski 19 Mayıs Stadı’nın yerine 100 bin 865 metrekarelik alanda yapılacak Samsun millet bahçesinin ihalesi gerçekleşti.
TOKİ, millet bahçeleri projelerini ihaleye etmeye devam ediyor. Samsun’daki 'yeşil alan' ihtiyacını karşılayacak olan millet bahçesinin ihalesi dün yapıldı. 12 firmanın katıldığı ihalede değerlendirme sürecinin ardından ihaleyi alan firma dört ay içerisinde projeyi tamamlayacağı belirtildi.
40 FARKLI TÜRDE 3 BİN AĞAÇ
Spor alanları, bisiklet parkuru, koşu parkuru, iki tenis kortu, iki basketbol ve voleybol sahasının olacağı millet bahçesinde 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı-yer örtücü bitki yer alacak. Ayrıca, millet bahçesi içerisinde yöreye uygun çok çeşitli bitki türleri olacak.
13 bin metrekarelik çim aktivite alanı bulunun millet bahçesinde, süs havuzu, gül bahçeleri, vatandaşlara açık yenebilir yiyecek ekim-dikim alanı, yöresel bitkilerin mevsimsel renklenme gösterisinin yapılabileceği alanlar bulunacak.
Farklı yaş gruplarına yönelik 2 bin 45 metrekarelik çocuk oyun alanının yer alacağı millet bahçesinde ebeveynler için de dinlenme, oyun ve seyir alanlarını da yapılacak.
Samsun millet bahçesi vatandaşların kolayca ulaşabileceği bir konumda olacak. Kullanım kolaylığı, cazibe noktaları, güvenlik ve bakım konularının da dikkate alındığı projede ayrıca 131 metrekarelik alanda da millet kıraathanesi yapılacak.

Samsun millet bahçesinin ihalesi yapıldı

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