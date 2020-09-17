Samsun narkotikten uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu arzı ile mücadele kapsamında Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen E.K. ve T. A. isimli şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu, şahıslara ait ikamette yapılan aramada 1 kilo 345 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 kök kenevir bitkisi, 126 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve T.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

