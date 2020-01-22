Samsun nüfusunun 8 katı hastaya sağlık hizmeti

2019 yılında Samsun’da hastanelere başvuran hasta sayısı nüfusun 8 katının üstüne çıktı. 2019’da Samsun’da sağlık hizmeti alan 10,7 milyon hastanın 8,4 milyonu kamu hastanelerini tercih etti.

2019 yılında Samsun’da sunulan sağlık hizmeti istatistiklerine göre Samsun ve çevre illerden gelen toplam 10 milyon 776 bin hasta, kamu ve özel hastanelerden sağlık hizmeti aldı. Bu kapsamda 8,4 milyon (yüzde 78) kişinin Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu Hastanelerini tercih ettiği ortaya çıktı.

Rakamlara göre hastanelere tedavi hizmeti almak için başvuran her 10 hastadan yaklaşık 8’inin kamu hastanelerini tercih ettiğini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "10,7 milyon bölge insanının hizmet aldığı sağlık tesislerinde görev alan ve hastaların şifa ile evlerine dönmeleri için bayram, tatil demeden bu önemli hizmeti kesintisiz olarak sunan sağlık çalışanlarımız her türlü övgüyü ve takdiri hak ediyor” dedi.

“4 hastane Samsun’un muayene yükünü çekiyor”

İl Sağlık Müdürü Oruç, kamu hastanelerinde yapılan 8,4 milyon muayenenin yüzde 66’sının Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Bafra Devlet Hastanesi ve Çarşamba Devlet Hastanesinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu yönüyle Samsun’un muayene yükünü bu 4 hastanenin çektiğinin söyleyebiliriz. 2,1 milyon muayeneyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu alanda en çok hizmet veren kurum olarak öne çıkıyor. Büyük ameliyatların yüzde 43’ü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Samsun’da 2019 yılında toplam 171 bin 316 ameliyat gerçekleştirildi. Bu ameliyatların 59 bin 943’ü ’büyük ameliyat’ diye tabir edilen A-B ve C grubu ameliyatlardan oluşuyor. Bu ameliyatların 26 bin 278’i yani yüzde 43’ü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Başarılı performansıyla bölge hastanesi olma hüviyetini aşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık bölge hastanesinde her türlü tedavi ve ameliyat yapılabiliyor. Başka bölgelerden de hastalar başvuruyor. Hastane dev bir sağlık kuruluşu haline geldi" diye konuştu.