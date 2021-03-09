HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun-Ordu karayolunda dehşet anları

Samsun-Ordu karayolunda dehşet anları

09.03.2021 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da trafik ışıklarında duran araçlara çarpan araç sürücüsü yol kenarında pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra intihar etti.Olay, Samsun’un Terme ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Samsun’da trafik ışıklarında duran araçlara çarpan araç sürücüsü yol kenarında pompalı tüfekle etrafa ateş açtıktan sonra intihar etti.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Devlet Hastanesi Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan 28 AAJ 914 plakalı minibüs sürücüsü Ersin Kermen, trafik ışıklarında bekleyen 16 ES 088, 55 KG 884, 55 GS 077 plakalı 3 otomobile ve 55 BBZ 16 plakalı kamyona çarptı. 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kaldırıma savrulan minibüsten hafif yaralı olarak çıkan 31 yaşındaki Ersin Kermen, yanında bulunan pompalı tüfekle etrafa ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri silahlı şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Polise de silah doğrultan Ersin Kermen, polisin tüm ikna çalışmalarına rağmen pompalı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.
Kazaya karışan araç sürücülerinde ve çevredeki vatandaşlarda yaralanma olmazken, yaşanan olayda Ersin Kermen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası bölgeyi abluka altına alarak olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Ersin Kermen’in cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
1 litre içmiş! Ölüm nedeni enerji içeceği mi?1 litre içmiş! Ölüm nedeni enerji içeceği mi?
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Cihangir İslam CHP'ye katıldı!

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Akar açıkladı: 25 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Bakan Akar açıkladı: 25 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu'dan Pervin Buldan paylaşımı

Bakan Soylu'dan Pervin Buldan paylaşımı

Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 9 Mart Koronavirüs tablosu!

9 Mart Korona virüs tablosu

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 9 Mart sonuçları

Süper Loto sonuçları 9 Mart

Salih Memişoğlu silahlı kavgada hayatını kaybetti! Salih Memişoğlu kimdir?

Cinayete kurban giden Salih Memişoğlu kimdir?

15 yaşındaki genç ölü halde bulundu! Uyumadan önce 1 litre içmiş

1 litre içmiş! Ölüm nedeni enerji içeceği mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.