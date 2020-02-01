Samsun- Ordu karayolunda heyelan: 2 yaralı (4)

VALİLİKTEN HEYELAN AÇIKLAMASI

Ordu Valiliği, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkisinde meydana gelen ve D.A. ile eşi Ş.A.'nın yaralanmasına neden olan heyelanla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaşanan heyelan olayı nedeniyle Perşembe istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yol ulaşıma kapanmış olup, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Ordu Çevre Yolu ise ulaşıma açık olup, transit ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Öte yandan, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerce çalışma başlatılmış olup, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda gereken tedbirler alınacaktır."

