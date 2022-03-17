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Samsun, Ordu ve Muş'ta okullar tatil mi? 18 Mart Samsun, Ordu ve Muş'ta yarın okullar tatil mi olacak?

17.03.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı nedeniyle birçok ilden kar tatili haberi peş peşe geldi. İstanbul, Giresun, Kocaeli, Trabzon ve Rize'de yarın (18 Mart) okulların tatil edildiği açıklandı. Bunun ardından olumsuz havanın etkili olduğu Samsun, Ordu ve Muş vatandaşları da tatil haberinin gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki 18 Mart Samsun, Ordu ve Muş'ta yarın okullar tatil mi olacak? Samsun, Ordu ve Muş Valiliklerinden açıklama geldi.

Samsun, Ordu ve Muş'ta okullar tatil mi? 18 Mart Samsun, Ordu ve Muş'ta yarın okullar tatil mi olacak?

Olumsuz hava şartları yeniden etkili olmaya başladı. Birçok ilde kar yağışı nedeniyle tatil açıklamaları valiliklerden peş peşe gelirken Samsun, Ordu ve Muş'ta yarın okulların tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki Samsun, Ordu ve Muş'ta okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da il genelinde buzlanma ve kar yağışı meydana geldi. Bu nedenle eğitime ara verildi. Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada 18 Mart günü okulların tatil olduğu duyuruldu. Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Kumru ve Perşembe ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 18 Mart cuma günü tatil edildiği ifade edildi. Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı söylendi.

MUŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.


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İstanbul Muş Ordu Samsun
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