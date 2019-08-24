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Samsun-Ordu yolunda selden dolayı ulaşım aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Samsun’da yaşanan sel felaketinden dolayı Samsun-Ordu kara yolunda ulaşım aksarken, yetkililer mecbur kalmadıkça araç sürücülerinin yola çıkmamasını istedi.Samsun’un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketi bölgede hayatı felç etti.

Samsun-Ordu yolunda selden dolayı ulaşım aksadı

Samsun’da yaşanan sel felaketinden dolayı Samsun-Ordu kara yolunda ulaşım aksarken, yetkililer mecbur kalmadıkça araç sürücülerinin yola çıkmamasını istedi.
Samsun’un Salıpazarı ve Terme ilçelerinde meydana gelen sel felaketi bölgede hayatı felç etti. Sel suları Karadeniz Sahil Yolu’nda da ulaşımda aksamaya yol açtı. Terme ilçesinde sel sularının Samsun-Ordu kara yolunu kaplaması nedeniyle araçlar uzun konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşların ise yolda tekne ile kürek çekerek ilerlemesi dikkat çekti.
Yetkililer, vatandaşların mecbur kalmadıkça Terme ilçesinin Samsun-Ordu yönüne ve Ordu-Samsun yönüne yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

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