Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü odasında ölü bulundu

Samsun Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Cihan Alagöz, odasında kafasından vurulmuş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulunda görev yaparken 3 yıl önce Samsun Polis Meslek Yüksek Okuluna tayin edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Alagöz'ün makam odasından akşam saatlerinde silah sesi geldi. Bunun üzerine makam odasına giren meslektaşları, Alagöz'ü kafasından vurulmuş halde buldu.
Alagöz'ü ölü bulan polisler durumu Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Makam odasına gelen ekiplerce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
Olay yerine gelen Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da yetkililerden bilgi aldı.
Çorum'da 1964 yılında doğan Alagöz, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Alagöz, sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun il emniyet müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de görev yaptı.
Evli ve 2 çocuk babası Alagöz'ün ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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