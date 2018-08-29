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Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdürünün odasında ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

Odasında başından vurulmuş halde bulunan Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz'ün cenazesi memleketi Çorum'da toprağa verildi

ÇORUM (AA) - Odasında başından vurulmuş halde bulunan Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz'ün cenazesi memleketi Çorum'da defnedildi.

Samsun'daki polis okulu bahçesinde düzenlenen törenin ardından Çorum'a gönderilen Alagöz'ün cenazesi, Ulu Cami'ye getirildi.

Alagöz'ün eşi Nurgül, kızları Ceren ve Emine Alagöz, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Alagöz'ün naaşı, kılınan cenaze namazın ardından Ulu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Alagöz'ün eşi Nurgül, kızları Ceren ve Emine Alagöz'ün yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Alagöz, dün akşam silah sesi gelmesi üzerine makam odasına giren meslektaşları tarafından silahla başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Çorum'da 1964 yılında doğan Alagöz, 1989'da Polis Akademisinden mezun oldu. Alagöz, sırasıyla İstanbul, Van, Sinop, Samsun il emniyet müdürlüklerinin çeşitli birimlerinde ve Filistin'de görev yaptı.

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