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Samsun şehidini uğurluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), Samsun’un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki baba ocağında getirilen şehidin cenazesi burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), Samsun’un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.
Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki baba ocağında getirilen şehidin cenazesi burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda baba evine çıkartılan şehidin cenazesi daha sonra alınan helalliğin ardından İshaklı Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi’ne getirildi.
Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

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