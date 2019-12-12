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Samsun silah kaçakçılığından 2 tutuklama, 3 adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6136 SKM ve silah ticareti" yapmak suçundan dolayı yaptıkları takip ve çalışmalar kapsamında 2 gün önce Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde bulanan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun silah kaçakçılığından 2 tutuklama, 3 adli kontrol

Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde düzenlenen silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "6136 SKM ve silah ticareti" yapmak suçundan dolayı yaptıkları takip ve çalışmalar kapsamında 2 gün önce Samsun merkezli Amasya, Artvin ve Gümüşhane illerinde bulanan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 9 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 14 adet tabanca şarjörü ve 314 adet değişik çaplarda tabanca mermisi ele geçirilirken olayla ilgili aralarında 1 kadının da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki sorguları tamamlanan 1’i kadın 8 kişi ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakılırken, 5 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.G. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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