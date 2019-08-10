Samsun TEKNOPARK firmasından Türkiye’nin ilk mobil ultrason cihazı

Samsun TEKNOPARK bünyesinde faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin ilk mobil ultrason cihazını geliştirdi.

Samsun TEKNOPARK firması olan Nibiru Teknoloji, 2018 yılı Şubat ayında dört ortaklı bir şirket olarak kuruldu ve mart ayında KOSGEB AR-GE inovasyon desteğini alarak Samsun TEKNOPARK’ta faaliyetlerine başladı. Türkiye’de daha önce yapılmamış olan, “mobil ultrason cihazı” projesini hayata geçiren firma, ultrason cihazına farklı bir bakış katarak, taşınabilir, kablosuz, şarj edilebilir ve maliyeti düşük mobil ultrason cihazını 15 aylık AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirdi.

Mevcut ultrason cihazlarıyla aynı işlevi görüyor

Firmanın geliştirdiği ultrason cihazı, hastane ve kliniklerde kullanılan ultrason cihazlarıyla aynı işlevi görüyor. 50 kiloluk cihazı 300 gram ağırlığına düşüren firma, cihazın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla masaüstü ve mobil uygulamalarını da geliştirerek görüntü ve bilgi paylaşımını daha kullanılabilir ve kolay hale getiriyor. Uygulamalar üzerinde çeşitli geliştirmeler yapan firma, renk filtreleri, ışık ayarı ve derinlik özellikleri sayesinde taramanın daha kolay yapılmasını da sağlıyor.