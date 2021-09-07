Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu tombul fındığın kilogramı 22,50 - 25,00 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)2,102,10Buğday (ekmeklik)2,302,65Buğday (kırık)2,252,25YAĞLI TOHUMLAR

Ayçiçeği (yağlık)4,505,00ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ

İnek sütü3,153,26KURU MEYVELER

Kabuklu tombul fındık22,5025,00



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