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Samsun Ticaret Borsası

26.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabuklu fındığın kilogramı 38,75 - 38,90 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 38,75 ila 38,90 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)4,504,50Mısır İrmiği7,028,85Buğday (ekmeklik)4,955,22ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ4,994,99Tavuk (piliç eti)28,0128,01İnek Sütü4,004,67KURU MEYVELER

Kabuklu fındık38,7538,90KASAPLIK CANLI HAYVANLAR

Sığır eti70,0070,00

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Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Perşembe

Başaran Eczanesi
Ilkadim
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Ilkadim
Hasköy Nalan Eczanesi
Canik
Mengel Eczanesi
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