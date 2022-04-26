Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 38,75 ila 38,90 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)4,504,50Mısır İrmiği7,028,85Buğday (ekmeklik)4,955,22ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ4,994,99Tavuk (piliç eti)28,0128,01İnek Sütü4,004,67KURU MEYVELER

Kabuklu fındık38,7538,90KASAPLIK CANLI HAYVANLAR

Sığır eti70,0070,00



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