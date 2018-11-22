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Samsun Ticaret Borsası Başkanının oğluna, restoran çıkışı silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

SAMSUN’da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır (33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır (33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, dün gece yarısı merkez Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İş görüşmesi için ilçe sahilinde restorana giden Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır, mekandan ayrıldığı sırada kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan mermillerin, karın boşluğu ve sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan Çakır, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Silahlı saldırganların, olaydan kısa bir süre önce çevedeki iş yerine ait güvenlik kameralarının açıları hakkında keşif yaptığı öne sürülürken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Uğradığı saldırıda yaralanan Semih Çakır, hastanede ameliyata alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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