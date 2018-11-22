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Samsun Ticaret Borsası Başkanının oğluna, restoran çıkışı silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:51 | Son Güncelleme

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA SAMSUN’da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır (33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA

SAMSUN’da Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır (33), iş görüşmesi için gittiği restoran çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Olay, dün gece yarısı merkez Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İş görüşmesi için ilçe sahilinde restorana giden Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır, mekandan ayrıldığı sırada kimliği belirlenemeyen 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan mermillerin, karın boşluğu ve sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan Çakır, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Silahlı saldırganların, olaydan kısa bir süre önce çevedeki iş yerine ait güvenlik kameralarının açıları hakkında keşif yaptığı öne sürülürken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Uğradığı saldırıda yaralanan Semih Çakır, hastanede ameliyata alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAY ANI KAMERADA

Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'ın iş görüşmesi için gittiği restorandan ayrıldığı sırada silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili aranan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Polis ekipleri, Olayın ardından kaçtıkları belirlenen İlker B., Sefa S., Emirhan Ö., ve Basri Ç.'yi gözlatına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arda, silahlı saldırının gerçekleştiği anlar da, restorana ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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- Silahlı saldırı sonrası Çakır'ın yere yığılışı
- Saldırganlardan birinin emniyete getirilişi
- Emniyetten detaylar

(SÜRE: 1.09 Dk) (BOYUT:128 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

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