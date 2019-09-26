Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da çaba gösterilmesi halinde birçok sektörde yol alınabilir. Ortak aklı kullanarak, herkesin bir ucundan tutmasıyla sonuca ulaşabiliriz." dedi.

Kaymak, kentteki bir otelde düzenlenen "Samsun Turizmi Geliştirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Samsun'un birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da ciddi potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Turizmin dünyada önemli gelir kaynakları arasında gösterildiğini, kentlerin potansiyellerine göre bu gelirden pay aldığını belirten Kaymak, "Turizme 'bacasız fabrika' diyoruz. Samsun'da turizmde neredeyiz diye baktığımızda çok da iyi yerde değiliz ama sürekli artan bir ivmemiz var." diye konuştu.

Kente gelen turist sayısının yıllık 400 binlerden 800 binlere çıktığına dikkati çeken Kaymak, şöyle devam etti:

"Bunlar Samsun için çok büyük rakamlar değil. Samsun, kongre merkezleri, doğal güzellikleriyle çevre illere bakıldığında turizm potansiyelini çok iyi değerlendiremeyen bir il. Bu anlamda hepimize görev düşüyor. Samsun, turizmde çok daha iyi yerlere gelebilir. Bir şehir vardır ki çabalasanız da adım atamazsınız. Samsun'da çaba gösterilmesi halinde birçok sektörde yol alınabilir. Ortak aklı kullanarak, herkesin bir ucundan tutmasıyla sonuca ulaşabiliriz."