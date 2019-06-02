Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin turizm haritası yeniden hazırlandı.

Türkiye'nin ilk uluslararası adrenalin yüklü ekstrem sporlar festivaline ev sahipliği yapan Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, Karadeniz'in tek, dünyanın ise dolgu alanı üzerine inşa edilen ilk golf sahası Samsun Golf Sahası, barındırdığı ekolojik çeşitlilik nedeni ile UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, asırlık çivisiz camileri, kaya mezarları, mavi bayraklı plajları ile ön plana çıkan, Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ilk adım kenti Samsun, daha çok turiste ev sahipliği yapmak istiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, kentin en son 15 yıl önce güncellenen turizm haritasının yenilenmesi için sürdürülen çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Güncellenen haritada teknolojik imkanların da kullanıldığına işaret eden İpekdal, şöyle devam etti:

"Haritanın güncellenmesinin yanı sıra teknolojik yenilikleri de haritada kullanalım istedik. Bu nedenle haritanın bir yönünde Samsun'un tarihi, kültürel, turistik değerlerini nokta olarak belirtirken, diğer yönünde biraz daha ayrıntılı merkez ilçelerin tarihi, kültürel, turistik noktalarını karekodlu olarak işledik. Kod okutulduğunda doğrudan Google Maps üzerinden bilgi hem de yol tarifi telefona inmiş oluyor."