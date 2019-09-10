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Samsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanından ağustos ayında 142 bin 449 yolcu hizmet aldı.Samsun Valisi Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 109 bin 601, dış hat yolcu trafiği 32 bin 848, toplam yolcu trafiği ise 142 bin 449 oldu.

Samsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldı

Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanından ağustos ayında 142 bin 449 yolcu hizmet aldı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, “DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ağustos ayı havalimanı istatistiklerine göre; Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 109 bin 601, dış hat yolcu trafiği 32 bin 848, toplam yolcu trafiği ise 142 bin 449 oldu. 2019 yılı Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1363, dış hatlar uçak trafiği 231 olmak üzere toplam uçak trafiği 1594 olarak gerçekleşti” dedi.

İlk 8 ayda 1 milyon yolcu hizmet aldı
Vali Kaymak ayrıca, “2019 yılı Ağustos ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1904 ton oldu. Samsun Çarşamba Havalimanı 2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 31 bin 544, uçak trafiği 9 bin 334, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 bin 530 ton olarak gerçekleşti” diye konuştu.

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