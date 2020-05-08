Samsun'un saklı bahçesi: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Doğa tutkunları ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan delta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre önce ziyarete kapatıldı.

Kuş sesleriyle baş başa kalan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin bahar güzelliklerini, deltayı ziyaret edemeyenler için AA muhabiri görüntüledi.

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.