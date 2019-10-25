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Samsun Üniversitesi kan verdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.10.2019 09:41 | Son Güncelleme

Türk Kızılayının yıl boyunca sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına bir destek de Samsun Üniversitesinden geldi.

Türk Kızılayının yıl boyunca sürdürdüğü kan bağışı kampanyasına bir destek de Samsun Üniversitesinden geldi. Samsun Üniversitesi üst yönetimi, kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler ve üniversite personeliyle birlikte kan verdi.
Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesinde kurulan kan bağışı standının ardından Ballıca Yerleşkesinde devam eden bağış etkinliğine öğrencilerle birlikte üniversite personeli de yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken üniversite yetkilileri de kurulan standı ziyaret ederek, gerçekleştirilen kampanya hakkında bilgi aldı.

"Türk Kızılayına destek olmaya devam edeceğiz"
Kan bağışının önemine dikkat çekmek için öğrencilerle birlikte kan veren Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, gönüllüsü olduğu ve tüm etkinliklerinde aktif rol almaya çalıştığı, ulusal ve uluslararası alanda mazlum halklara el uzatan çalışmalarını halkın desteğiyle gerçekleştiren Türk Kızılayına Samsun Üniversitesi olarak destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Kesgin, Samsun Üniversitesinin tüm mensuplarının birer Kızılay gönüllüsü olduğunu ve aslında kan bağışı yaparak sadece başkasının hayatına destek olmanın değil aynı zamanda hayatta karşılaşılabilecek bütün zorluklara karşı sivil bir bilinç elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
Kızılay yetkililerine ve gönüllülerine “Bireyselleşen yaşantıların hakim olduğu modern dönemde birbirimiz için elimizden gelen ne varsa bunu yapmanın pratiğini tecrübe etme imkanını verdiği için teşekkür ediyoruz” diyen Kesgin, Samsun Üniversitesi olarak her fırsatta Kızılay ile tüm insanlık için yapılacak bütün organizasyonlarda omuz omuza olacaklarını sözlerine ekledi.

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