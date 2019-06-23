Samsun Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

Samsun’un ikinci devlet üniversitesi olan Samsun Üniversitesi(SAMÜ) 2019-2020 öğretim yılı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
18 Mayıs 2018 tarihinde Samsun’un ikinci devlet üniversitesi olarak kurulan Samsun Üniversitesi, bünyesindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve Kavak Meslek Yüksekokulu ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını sürdürüyor.
"Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite" sloganıyla yola çıkan Samsun Üniversitesi, nitelikli öğretim ve araştırma imkanları sunan, AR-GE ve yenilikçi faaliyetleri destekleyen, ülkenin öncelikli alanları için katkı sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara küresel bir perspektifle yaklaşan ve çözüm arayışında olan bir üniversite olma, bu kurumsal kimliği özümsemiş, katılımcı ve eleştirel anlayışı benimseyen bireyler yetiştirmeye öncülük etme misyonu ve nitelikli toplum tahayyülüne ulaşmış, nitelikli eğitim ve araştırmalar ile Türkiye’nin gününe ve geleceğine katma değer sağlayan üniversite olma vizyonu ile yola çıkmış genç, dinamik, alanlarında uzman ve özverili akademik kadrosuyla yeni öğretim yılına hazırlanıyor.
İlk tercihi ile yerleşen öğrenciye 300 lira burs
Sadece öğretim yönüyle değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif olarak da öğrencilerinin beklentilerini karşılayacak hedefler belirleyen Samsun Üniversitesi, bünyesinde kütüphane, sinema, kafeterya gibi sosyal ve kültürel ortamları, açık (futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, paintball) ve kapalı (masa tenisi, bilardo) sportif alanları ve kendilerine özgü doğal güzelliklere sahip yeşil kampüsleri ile öğrencilerine keyifli yaşam alanları sunuyor. Tüm kampüslerindeki yurt imkanları ile öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan Samsun Üniversitesi, ayrıca Samsun Üniversitesi’ne ilk tercihi ile yerleşen her lisans öğrencisine normal eğitim süreleri (4 yıl) boyunca aylık 300 lira burs vermeyi planlıyor.
Samsun Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılında 3 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 23 bölümde öğrenci kabul edecek.
SAMÜ’nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınacak bölümler, puan türleri ve kontenjanları şöyle:
Program Adı - Türü -Genel Kontenjan
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği SAY 45
Uçak Bakım ve Onarım SAY 40
Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY 50
Uçak ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Coğrafya SÖZ 60
Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi EA 50
İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 50
Sağlık Yönetimi EA 60
Siyaset Bilimi EA 50
Tarih SÖZ 60
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret EA 60
Mühendislik Fakültsi
Biyomedikal Mühendisliği SAY 60
Makine Mühendisliği SAY 40
Yazılım Mühendisliği SAY 40
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Havacılık Yönetimi EA 70
Kavak Meslek Yüksekokulu
Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40
Elektrik TYT 40
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30
Harita ve Kadastro TYT 50
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40
İnşaat Teknolojisi TYT 60
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40
İş Makineleri Operatörlüğü TYT 20
Mimari Restorasyon TYT 60
Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 40
Yapı Denetimi TYT 35
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