Samsun Üniversitesi öğrencilerini bekliyor

İlk tercihi ile yerleşen öğrenciye 300 lira burs

Sadece öğretim yönüyle değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif olarak da öğrencilerinin beklentilerini karşılayacak hedefler belirleyen Samsun Üniversitesi, bünyesinde kütüphane, sinema, kafeterya gibi sosyal ve kültürel ortamları, açık (futbol, basketbol, voleybol, kort tenisi, paintball) ve kapalı (masa tenisi, bilardo) sportif alanları ve kendilerine özgü doğal güzelliklere sahip yeşil kampüsleri ile öğrencilerine keyifli yaşam alanları sunuyor. Tüm kampüslerindeki yurt imkanları ile öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak olan Samsun Üniversitesi, ayrıca Samsun Üniversitesi’ne ilk tercihi ile yerleşen her lisans öğrencisine normal eğitim süreleri (4 yıl) boyunca aylık 300 lira burs vermeyi planlıyor.

Samsun Üniversitesi 2019-2020 öğretim yılında 3 fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 23 bölümde öğrenci kabul edecek.

SAMÜ’nün 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınacak bölümler, puan türleri ve kontenjanları şöyle:

Program Adı - Türü -Genel Kontenjan

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Meteoroloji Mühendisliği SAY 45

Uçak Bakım ve Onarım SAY 40

Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY 50

Uçak ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Coğrafya SÖZ 60

Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi EA 50

İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 50

Sağlık Yönetimi EA 60

Siyaset Bilimi EA 50

Tarih SÖZ 60

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret EA 60

Mühendislik Fakültsi

Biyomedikal Mühendisliği SAY 60

Makine Mühendisliği SAY 40

Yazılım Mühendisliği SAY 40

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi EA 70

Kavak Meslek Yüksekokulu

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 40

Elektrik TYT 40

Gaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30

Harita ve Kadastro TYT 50

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40

İnşaat Teknolojisi TYT 60

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40

İş Makineleri Operatörlüğü TYT 20

Mimari Restorasyon TYT 60

Mimari Restorasyon (İÖ) TYT 40

Yapı Denetimi TYT 35