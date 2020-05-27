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  4. Samsun Valiliği açıkladı: Bayramın son günü 9 yeni vaka

Samsun Valiliği açıkladı: Bayramın son günü 9 yeni vaka

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 10:55 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde 9 yeni pozitif vaka tespit edildiğini açıkladı.

Samsun Valiliği açıkladı: Bayramın son günü 9 yeni vaka

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, virüsün hala insanlar arasında olduğu ve normalleşme adımlarının atıldığı bu süreçte asla rehavete kapılmamak gerektiği uyarısı yapıldı.

Kontrollü sosyal hayatın gereği olarak maske kullanılmasına, fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hijyen kurallarına uymaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya hassasiyet gösterelim. Ramazan Bayramı süresince uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde ilimizde maalesef 9 pozitif vaka tespit edilmiş olup, temaslı oldukları kişilere yönelik filyasyon çalışmaları devam etmektedir."

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