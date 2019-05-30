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Samsun Valiliğinden “Ecrin” açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği, 7 Mayıs’ta kaybolan ve 3 gün önce ona ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunan “Ecrin Kurnaz” olayıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.Valilik, Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz’ı arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Samsun Valiliğinden “Ecrin” açıklaması

Samsun Valiliği, 7 Mayıs’ta kaybolan ve 3 gün önce ona ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulunan “Ecrin Kurnaz” olayıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Valilik, Vezirköprü ilçesinde kaybolan Ecrin Kurnaz’ı arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, “07 Mayıs’ta Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi’nde kaybolan 1,5 yaşlarındaki Ecrin Kurnaz’ı arama çalışmalarına; 16 Mayıs’ta tarihinde Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma devam etmek üzere ara verilmişti. 27 Mayıs’ta saat 17.30 itibarıyla jandarmanın talebi ve Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile arama çalışmaları yapmak üzere; 3 AFAD personeli ve kadavra arama köpeği olay yerine gitmiştir. 29 Mayıs’ta tarih saat 08.00 itibarıyla; gelen talep doğrultusunda devam eden arama çalışmalarına katılmak üzere 3 araç ve 22 AFAD personeli görevlendirilmiştir. Saat 12.35 itibarıyla; 25 AFAD personeli, 1 komando timi, 1 jandarma timi ve 5 orman muhafaza memuru ile arama çalışmaları devam edilmiştir. Saat 17.00 itibarıyla arama çalışmalarına 30 Mayıs’ta(bugün) devam etmek üzere ara verilmiştir. Bugün saat 08.00 itibariyle 22 AFAD personeli 1 kadavra köpeği, 1 komando timi, 1 jandarma timi ile arama çalışmalarına başlanmıştır” denildi.

Samsun Valiliğinden “Ecrin” açıklaması

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