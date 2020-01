Samsun Valisi Kaymak: “Bütün vatandaşlarımız oturdukları binaları sorgulatsın”

Samsun Valisi Osman Kaymak, bütün vatandaşların oturdukları binaları sorgulatması ve dayanıklılık testini yaptırması çağrısında bulundu.

“Afetlere Hazır Ol Projesi” kapsamında İlk Yardım Uygulamalarını Öğren Programı kapsamında 9-13 yaş arası 25 çocuğa yönelik temel ilk yardım semineri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Samsun İl Müdürlüğü binasında bulunan toplantı salonunda yapıldı. Programda çocuklara ilk yardım teknikleri ve afetlerde yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

Programın açılışında konuşan Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, “Bu ayın konusu ilk yardım olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı afetlere hazırlık yılı kapsamında her ay farklı bir konu belirliyor. 2020 yılının ilk ayının konusu da ilk yardım seçildi. Bu konu için de ‘İlk yardım uygulamalarını öğren ki canın sağ olsun’ sloganı belirlendi. Bu kapsamda eğitimlerimiz ve uygulamalarımız devam edecek” dedi.

İlk yardımın çocuk yaşlardan itibaren öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlk yardım konusu bir kaza ya da yaralanma sonrasında çok büyük önem arz ediyor. İlk yardım eğitimi herkes için anaokulundan başlayıp, her yaşta insan için gereklidir. Herkesin bu bilinci alması gerekiyor. Biz bu konuyu ne kadar erken yaşta çocuklarımıza öğretebilirsek, o bilinçlilik ömür boyu sürecektir. İlk yardıma her alanda ihtiyacımız olacaktır. Gerekli ilk yardım eğitimlerini ve sertifikalarını almaya gayret gösterelim” şeklinde konuştu.