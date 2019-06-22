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Samsun Valisi Kaymak’tan “sel” açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 18:40 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’un Terme ilçesindeki selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ve mahsur kalan 2 vatandaşın ise botlarla kurtarıldığını açıkladı.Vali Kaymak, Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketini yerinde incelemek için ilçeye gitti.

Samsun Valisi Kaymak’tan “sel” açıklaması

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun’un Terme ilçesindeki selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ve mahsur kalan 2 vatandaşın ise botlarla kurtarıldığını açıkladı.
Vali Kaymak, Terme ilçesinde meydana gelen sel felaketini yerinde incelemek için ilçeye gitti. Burada yetkililerden sel ile ilgili bilgiler alan Vali Kaymak daha sonra açıklamalarda bulundu. İlçede 2 gündür yağan yoğun yağış nedeniyle metrekareye 150 kilogram yağmur düştüğünü ifade eden Vali Kaymak, “Burada 25-30 mahallede yaklaşık 50 bin dekar arazide zarar var. 200-300 hane de sular içerisinde kaldı. Allah’a şükür can kaybı yok ama ciddi bir şekilde ürün kaybı var” dedi.

“Su denize ulaşamıyor”
Sel felaketinin olduğu alanda bulunan ırmak ve derelerin Karadeniz’e ulaştığı yer olduğunu kaydeden Vali Kaymak, “Su denize ulaşamıyor. Denizdeki kumlar ırmağın önünü kesiyor. Çalışmalar yapılması lazım. Bu çalışmayı biz Çarşamba ilçemizde geçen yıl yaptık. Bafra’da yaptık. Burada yürüyen bir proje var. O proje tamamlanmadığı için yağan yağmur drenaj kanallarıyla denize ulaşamıyor. Bu çalışmanın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce biran önce bitirilmesi lazım. Yürüyen bir ihaleleri vardı. O ihalede bazı sorunlar oldu. Biz bunu takip edeceğiz. Biran önce bu ihalenin yapılarak yağan suyun rahat bir şekilde denize ulaşmasını sağlamak lazım” diye konuştu.

“Hasar tespiti yapacağız”
Sel nedeniyle vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını aktaran Vali Kaymak, “Biz devlet olarak onların yanındayız. Tarım sigortaları olsa vatandaşlarımız çok mağdur olmayacak ama tarım sigortaları olmasa bile bu sular çekildikten sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede çalışma yapacak. Hasar tespiti yapacağız. Bunu da AFAD Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığına ileterek gerek ev gerekse tarım ürünleri hasarları bir miktarda olsa karşılanması konusunda çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.
Vali Kaymak, sel nedeniyle mahsur kalan 2 vatandaşın botlarla kurtarıldığını da sözlerine ekledi.

Samsun Valisi Kaymak’tan “sel” açıklaması

Samsun Valisi Kaymak’tan “sel” açıklaması

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