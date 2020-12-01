Samsun Valisi'nden korkutan açıklama: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor

Vali Zülkif Dağlı, koronavirüsle mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüsle mücadelenin Samsun halkının ve tüm kamu kurumlarının tek gündemi haline geldiğini söyleyen Vali Dağlı, "İl olarak koronavirüs yayılımı anlamında oldukça kritik günlerden geçiyoruz. Bu nedenle işimizi, gücümüzü, tüm mesaimizi koronavirüsle mücadeleye ayırdık. Mücadelemizin odak noktasını sağlık hizmetlerimizin devamlılığını korumak oluşturuyor. Bunu sağlayabilmek için virüs yayılımını halkımızla birlikte durdurmak zorundayız. Eğer bunu başaramazsak ilimizde daha sıkıntılı tabloların ortaya çıkması maalesef kaçınılmaz. Tüm çabamız virüsü kontrol altına alarak, Samsun’u yeniden virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından örnek gösterilen bir il haline getirmek” diye konuştu.

‘VAKA YÜKÜ KALDIRILAMAZ NOKTAYA İLERLİYOR’

Kentte vaka sayılarının hızla artmaya devam ettiğini ve bu tablonun herkesi endişelendirdiğini kaydeden Vali Dağlı, şunları dedi:

“Anlık olarak ilimizdeki durumu takip ediyoruz. Artan vaka sayısı karşısında alınması gereken sağlık önlemleri ve planlamalar konusunda Sağlık İl Müdürlüğümüzle sürekli irtibat halindeyiz. Ancak görünen o ki, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya doğru adım adım ilerliyor. Bu tablonun ortaya çıkmaması için ilk etapta bu bölgelerdeki hastanelerimizde yoğun bakım yatak sayılarımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. Bu yükü dağıtmak için Asarcık, Kavak gibi ilçe hastanelerimizi de daha aktif olarak devreye sokma noktasında planlamalarımızı yapıyoruz. İlimize bir bütün şeklinde bakarak özel hastane, kamu ayırımı olmadan tüm sağlık kaynaklarımızı pandemiyle mücadelede ortak olarak kullanıyoruz”