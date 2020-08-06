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Samsun Valisi'nden o iddialara yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da hastanelerin doluluk oranının çok yüksek olduğu iddialarının doğru olmadığını söyledi.

Samsun Valisi'nden o iddialara yalanlama

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir caddelerde ve iş yerlerinde maske, dezenfektan ve fiziksel mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Samsun’da ekipler sahaya indi. Vali Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yapılan denetimlere katıldı. İstiklal Caddesi’nde alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Dağlı ve Başkan Demir, kurallara uyulması konusunda vatandaşa ve esnafa uyarılarda bulundu. Polis ekipleri de denetimler esnasında vatandaşlara broşürler dağıtıp, hijyen kuralları hakkında bilgilendirdiler. Maske takmayanları uyaran ekipler polis araçlarındaki megafonla da anonslar yaparak önlemelere dikkati çekti.

“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL”

Vali Dağlı, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da denetimlerimizi yapıyoruz. Denetimlere biz de katıldık. Burada gözlemliyoruz, gerçekten kurallara uyan esnaflarımız var. Ancak biraz göz ardı eden esnaflarımızın da olduğunu görüyorum. Özellikle sosyal mesafe kurallarıyla ilgili etiketlerin yapıştırılmadığı, mağazaların camlarında kaç kişinin içeride bulunabileceğine dair levhaların asılmadığı, el hijyenini sağlayan dezenfektan aparatlarının olmadığı bazı dükkanlar da gördük. Ama genel olarak baktığımızda büyük bir memnuniyetle kurallara uyulduğunu görüyoruz. Özellikle maske takımı konusunda duyarlılığın yüksek olduğunu görüyoruz. Kurallara uymak aslında hepimiz için bir görev. Bugünleri atlatmak tamamen kurallara uymamıza bağlı. Denetimlerimiz de bu doğrultuda devam edecek. Biz bugün itibarıyla cezai işlem uygulamıyoruz mümkün olduğu kadar. Amacımız da ceza vermek değil. Burada duyarlılığı artırmaya çalışıyoruz. Ancak kurallara uymamakta direnen ve hassasiyeti göstermeyen gerek şahıs gerek işletme olursa da cezayı vermekten de kesinlikle kaçınılmayacak. Samsun’da hastanelerin doluluk oranının çok yüksek olduğu iddiaları doğru değil. Kesinlikle öyle bir sıkıntımız yok. Bu şekilde bir ibare kullanamayız” dedi.

Denetimlere Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da katıldı.

İHA

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