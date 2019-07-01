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Samsun Valisi Osman Kaymak’tan alkışlanacak hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın, makamına ziyarete gelen şehit yakını bir çocukla oyuncak araba ile oynaması büyük takdir topladı.13 Haziran 2017’de Samsun Valiliğine atanan Osman Kaymak, kısa zamansa tüm Samsunluların sevgisini kazandı.

Samsun Valisi Osman Kaymak’tan alkışlanacak hareket

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın, makamına ziyarete gelen şehit yakını bir çocukla oyuncak araba ile oynaması büyük takdir topladı.
13 Haziran 2017’de Samsun Valiliğine atanan Osman Kaymak, kısa zamansa tüm Samsunluların sevgisini kazandı. Eğitim, spor, iş hayatı ve sosyal yaşam gibi alanlarda 7’den 70’e herkesin derdine derman olmaya çalışan, Samsunlular tarafından "Osman Baba" lakabıyla anılan Samsun Valisi Osman Kaymak, makamına gelen şehit yakını minik Alparslan ile çocuk gibi oyun oynadı. Makam odasında Alparslan ile oyuncak araba ile oynayan Vali Kaymak, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehitlerimizin emanetleri her zaman başımızın üstünde. Milletin kapısı millete her daim açık. Ziyaretime gelen Alparslan’a sevgilerimle” ifadelerini kullandı.
Vali Kaymak’ın paylaşımına sosyal medyadan anında olumlu geri dönüşler yapıldı. Birçok kişi paylaşımı beğenip, paylaşırken, birçok kişi de “Helal olsun. Ne mutlu gönül kapısı olabilenlere” yorumlarında bulundular.

Samsun Valisi Osman Kaymak’tan alkışlanacak hareket

Samsun Valisi Osman Kaymak’tan alkışlanacak hareket

Samsun Valisi Osman Kaymak’tan alkışlanacak hareket

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