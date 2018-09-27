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Samsun Valisi'nden, Samsung'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Albay Jeasic Park'ın da katıldığı programda konuşan Vali Osman Kaymak, "Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik.

Samsun Valisi'nden, Samsung'a çağrı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Albay Jeasic Park'ın da katıldığı programda konuşan Vali Osman Kaymak, "Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. 'Lütfen gelin Samsun'un yatırım imkanlarından ve avantajlarını tespit edin ve yararlanın' dedik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung’un Türkiye’ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun'a yapsın" dedi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Subay Gazinosu’nda Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşeliği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanlığı tarafından organize edilen programa katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı ve Güney Kore Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda ayrıca Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay M. Şükrü Tandoğan, Kore gazileri ve aileleri de bulundu.
Burada konuşma yapan Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Albay Jeasic Park, 2003 yılında İstanbul Harp Akademisi’nden mezun olduğunu ve 2012 yılında askeri ateşe olarak yeniden Türkiye’ye geldiğini söyledi. Türkiye'nin ikinci vatanı olduğunu belirten Park, "Şimdi uçakla 12 saatte gidiyoruz ama bundan 68 sene önce Kore’ye gemiyle 30 günde gidiliyordu. Türk askerinin ilk tugayı Kore’de çok şehit vermiş. Daha sonra 2,3 ve 4'üncü Tugaylar da Kore’ye gelmiş. Ama Türk ordusu Kore’de sadece savaşmamış. Annesini babasını kaybeden çocuklara yemeğinden vermiş, çok insani yardımlar yapmış. Biz bunu unutmuyoruz, unutmayacağız. Kore gazilerimizle ve aileleriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ben Kore’nin şimdi dev bir ekonomiye sahip olmasının, sizlerin kanlarınızı ve canlarınızı vermiş olmanız sayesinde olduğunu düşünüyorum" dedi.
Vali Osman Kaymak ise konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti dünyada her zaman barıştan, demokrasiden yana olmuştur ve aynı zamanda barış ve demokrasi acısından tavrını ortaya koymuştur. Güney Kore Cumhuriyeti’nin yetkilileri bu savaşa katılan Türk askerlerini ve diğer ülke askerlerini unutmamaları ve onlarla diyaloğu sürdürmeleri çok anlamlıdır. Bu gün o çerçevede Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Jaesic Park aramızda bulunuyor. Bu savaşa katılan gazilerimizin torunlarına eğitim bursu verecekler. Bu da çok anlamlıdır. Bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizler her zaman Türk devleti olarak dünya barışına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Vali Kaymak, Güney Kore Cumhuriyeti’nin Samsung firmasını Samsun’da yatırım yapması için davet ettiklerini belirterek "Samsung firmasına bir dosya hazırlayıp gönderdik. 'Lütfen gelin Samsun’un yatırım imkanlarından ve avantajlarını tespit edin ve yararlanın' dedik. En son Güney Kore ile hükümetimizin yaptığı görüşmelerde de Samsung’un Türkiye’ye yatırım yapacağını öğrendik. Lütfen Samsung yapacaksa bu yatırımı Samsun’a yapsın. Çünkü Samsun hava, demir, kara ve deniz yolu olmak üzere dört ulaşım aksına sahip nadir illerden birisidir. Samsung buraya gelmesi halinde çok karlı bir yatırım yapacaktır. Eğer Samsung ilimize yatırım yaparsa bundan hem Samsung firması, hem de Samsunlular karlı çıkacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanan madalya ve beratlar Kore gazileri ve yakınlarına takdim edildi.

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Samsun Valisi'nden, Samsung'a çağrıSamsun Valisi'nden, Samsung'a çağrıSamsun Valisi'nden, Samsung'a çağrıSamsun Valisi'nden, Samsung'a çağrı

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