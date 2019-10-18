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Samsun ve Balıkesir'deki "torbacı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye götürüldü

Samsun ve Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun ve Balıkesir'de önceki gün düzenlenen operasyonda 51,77 gram esrar, 378 sentetik hap, esrarlı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira ele geçirilmiş, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun torbacı uyuşturucu

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