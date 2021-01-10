Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Saathane ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Normal günlerde insanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili ise kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı.

- Çorum

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hafta sonu sessiz geçiyor.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğunun gözlendiği kentte sessizlik hakim oldu.

Cuma akşamından itibaren vatandaşların evlerine çekilmeyesiyle cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı.

Kedi, köpek ve kuşlar kent merkezindeki meydanlarda özgürce dolaşmanın tadını çıkarıyor.

Kısıtlama kapsamında denetimler sürüyor. Polis ekipleri gerek uygulama noktalarında gerek vatandaşların ihbarıyla kısıtlama ihlallerine karşı önlem alıyor.