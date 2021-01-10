YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

10.01.2021 13:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Sinop, Tokat ve Çankırı'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Saathane ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Normal günlerde insanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili ise kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı.

- Çorum

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla hafta sonu sessiz geçiyor.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğunun gözlendiği kentte sessizlik hakim oldu.

Cuma akşamından itibaren vatandaşların evlerine çekilmeyesiyle cadde ve sokaklar sokak hayvanlarına kaldı.

Kedi, köpek ve kuşlar kent merkezindeki meydanlarda özgürce dolaşmanın tadını çıkarıyor.

Kısıtlama kapsamında denetimler sürüyor. Polis ekipleri gerek uygulama noktalarında gerek vatandaşların ihbarıyla kısıtlama ihlallerine karşı önlem alıyor.

- Sinop

Sinop'ta vatandaşlar kısıtlamaya büyük ölçüde uyuyor.

Kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde ve meydanları boş kalırken emniyet ekipleri ise farklı noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentte sokak hayvanlarını besleme grubu üyeleri de hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

- Tokat

Tokat'ta, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Kentin en işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Polis ekipleri kentin değişik yerlerinde uygulama yaptı.

- Çankırı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kent merkezinde yoğunluk yaşanan Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boş kaldı.

Polis ekipleri şehrin farklı noktalarında denetimlerine devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

Samsun Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:53
Öğle
12:47
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:57

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Alper Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Çarşamba’da sahte para operasyonu

Çarşamba’da sahte para operasyonu

Samsunspor, Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo'ya kiraladı

Samsunspor, Plumain'i sezon sonuna kadar KVC Westerlo'ya kiraladı

Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor

Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor

Samsun’da tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun’da tabancayla bir kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Bekçinin motosikletini çalan şüpheli polisten kaçamadı

Bekçinin motosikletini çalan şüpheli polisten kaçamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.